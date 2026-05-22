Göztepe, Andre Henrique'yi Gündeme Aldı

22.05.2026 16:02
Göztepe, Brezilyalı forvet Andre Henrique ile transfer görüşmelerine başladı.

Göztepe, Brezilya ekibi Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique'yi yeniden gündemine aldı.

Göztepe, yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, ilk olarak Heliton ile yollarını ayırırken, ardından Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini uzattı. Bu süreçte transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Heliton'un boşluğunu Yunanistan temsilcisi Aris'te forma giyen Noah Sonko Sundberg ile doldurmak için önemli aşama kaydetti.

Öte yandan Göztepe, yaz transfer döneminde tıpkı Romulo gibi Juan'ı da yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Oluşacak boşluğu ise daha önce de transfer listesinde yer alan Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique ile doldurmayı hedefliyor. Brezilya ekibi, sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek olan 2001 doğumlu oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi amaçlarken, Göztepe ise futbolcuyu en düşük maliyetle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Brezilyalı futbolcu, 2026 yılında Gremio formasıyla 12 maça çıkmasına rağmen gol katkısı sağlayamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

