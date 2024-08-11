Göztepe, Antalyaspor ile berabere kalarak sezona 1 puanla başladı

Spor

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak yeni sezona 1 puanla başladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Müsabakada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca 0-0 beraberlikle tamamlandı. Böylece Göztepe, sezona 1 puan alarak başlamış oldu.

5 yeni transfer forma giydi

Yaz transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan ve bu süreçte 7 takviye yapan Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında bu oyuncuların büyük bir bölümüne forma şansı verdi. Sakatlığı bulunan Kuryu Matsuki ve kaleci Ekrem Kılıçarslan dışındaki yeni transferlerden Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter ve Novatus Dismas Miroshi Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11 olarak çıktı. Miroshi, 90 dakika sahada kalırken Djalma Silva 84, Koray ile Nazım 68 ve Solet ise 64 dakika süre buldu. Böylece İzmir ekibinde 5 yeni transfer sezonun ilk maçında sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu. - İZMİR