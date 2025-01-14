Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmaları yaptı.
Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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