Göztepe, Başakşehir'e Yenildi

07.03.2026 19:15
Göztepe teknik direktörü Stoilov, maçta pozisyon bulsalar da golleri değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Bulgar teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Stoilov, "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz. Buna ulaşmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

