Göztepe, Başakşehir ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

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SÜPER Lig'de üst üste evinde Konyaspor'u 2-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 4-2 yenerek 21 puanla adını 5'inci sıraya yazdıran Göztepe, 14'üncü hafta müsabakasında yarın Başakşehir'in konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Göztepe'de Beşiktaş maçında sol diz çapraz bağından sakatlanıp sezonu kapatan Isaac Solet'in yanı sıra tedavisi süren golcü Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın ise durumları belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı oyandığı son 4 maçı da kaybetmedi. Rakibine karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0'lık skorla yaşadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir deplasman maçına daha çıkacaklarını belirterek, "İyi mücadele edip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.