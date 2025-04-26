Göztepe Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İzmir kulübünün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve çabukluk, ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

Göztepe, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Rams Başakşehir'i konuk edecek.