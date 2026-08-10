Göztepe Basketbol’dan pivot takviyesi

Göztepe Basketbol, 27 yaşındaki pivot Berke Atar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, 27 yaşındaki pivot Berke Atar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Ragıp Berke Atar. 1999 doğumlu, 2.11m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan Berke Atar ile anlaşmaya vardık. Bandırma altyapısında yetişen Berke; kariyerinde Bandırma Kırmızı, Galatasaray, Darüşşafaka, Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket, Ankaragücü ve son olarak Gaziantep Basketbol formalarını giydi. Genç yaş kategorilerinde de önemli bir milli takım tecrübesine sahip olan Berke, U16, U17, U18 ve U20 Milli Takımlarımızda ay-yıldızlı formayı temsil etti. Berke Atar'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.