Göztepe Basketbol, Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Göztepe Basketbol, Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Göztepe Basketbol, Mustafa Erdoğan\'ı kadrosuna kattı

Göztepe Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecekleri önümüzdeki sezonda 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

22.06.2024 11:52
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Göztepe Basketbol, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol Takımı'nda transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak takımın başına Şahin Ateşdağlı'yı getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de kadro kurma çalışmalarına başladı.

İzmir ekibi, ilk hamlesini yaptı ve 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun Forvet pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Mustafa Erdoğan ile bir sezonluk sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe Basketbol, Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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