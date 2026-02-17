Göztepe, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
