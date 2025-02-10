Göztepe, Bodrum FK ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Göztepe, Bodrum FK ile Berabere Kaldı

Göztepe, Bodrum FK ile Berabere Kaldı

Göztepe, Bodrum'da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Stoilov, eksiklere rağmen takımı övdü.

10.02.2025 23:46
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda daha iyi olduklarını ancak gol bulamadıklarını söyledi.

Stoilov, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahada mücadeleye dayalı bir müsabaka oynandığını ifade eden Stoilov, "Takımım kesinlikle organizasyon, dinamizm anlamında sahada her şeyini verdi ki bu benim için gerçekten çok önemliydi. Maç önü takımı şunu söyledim aslında. 'Evet eksiklerimiz var hücum hattında santrforlarımızın hepsi eksik ama buradan en az minimum 0-0'lık bir sonuçla ayrılmalıyız' dedim. Bugün gerçekten bu yaşandı." dedi.

Normalde farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları daha farklı pozisyonlarda oynattıklarını anlatan Stoilov, şöyle konuştu:

"Ben her zaman söylüyorum biz Göztepe ailesi olarak gerçekten çok güçlü bir aileyiz. Beraber olduğumuz zaman her türlü zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimiz gibi şimdi de iki üç hafta içinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte tekrar sahada istediğimiz kaliteyi ve futbolu yansıtarak çok güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. İlk yarıda daha iyiydik, gol bulabilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik."

Stoilov, sorulan transfer sorusu üzerine, "Transfer yapacak zamanımızın kaldığına inanmıyorum. Çünkü Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular gerçekten şu anda çok pahalı ve biz bu seviyede oyuncu tabii ki alabilirsek alırız ama bunu yapamıyorsak elimizdeki oyuncularımızla en iyisini vermeye çalışacağız. Bugün de gördüğünüz gibi sahada oyuncularımız farklı pozisyonlarda oynamalarına rağmen Göztepe formasıyla ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştılar. Bizim için gerçekten bu çok önemli. Tabii ki hepinizin de bildiği gibi futbolda her şey bütçeye bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Bodrum FK ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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