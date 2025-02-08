Göztepe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Göztepe, 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak.