 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göztepe Bodrumspor'a mağlup olarak devre arasına üçüncü sırada girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Bodrumspor'a mağlup olarak devre arasına üçüncü sırada girdi

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un mağlup olduğu haftada Bodrumspor'a kaybederek devre arasına 32 puanla üçüncü sırada girdi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rakiplerinin kendilerinden daha hırslı ve motive olduğunu ifade etti.

Göztepe Bodrumspor\'a mağlup olarak devre arasına üçüncü sırada girdi
25.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:06
Abone Ol

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un mağlup olduğu haftada Bodrumspor'a kaybederek devre arasına 32 puanla üçüncü sırada girdi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrumspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Göztepe, büyük fırsat tepti. Kocaelispor'un, Sakaryaspor'a kaybettiği haftada sarı-kırmızılı ekip 3 puan alamayınca devre arasına ikinci sırada girme şansını adeta elinin tersiyle itti. Bodrumspor müsabakası ve takımın genel durumuyla alakalı açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rakiplerinin kendilerinden daha hırslı ve motive olduğunu ifade etti. Stoilov, "Bence Eyüpspor maçını gereğinden fazla kutladık. Oyuncularımıza maçtan önce buraya bu şekilde gelirsek tehlikeli olabileceğini anlatmaya çalıştık. Bu durumu yeterince sert bir şekilde açıklayamadık. Belki de bu bizim hatamız. Eğer Süper Lig'e çıkmak istiyorsanız her maçı kazanmanız gerekiyor. Her maç yüksek motivasyona, karaktere ve güce sahip olmanız gerekiyor ama bugün bu durum sahada yoktu. Bu yüzden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla bireysel hata vardı. Bu durum maçın çözülmesine sebep oldu. Penaltı ve diğer hatalarla birlikte maçı kaybetmiş olduk. Antrenmanlara başladığımızda oyuncularımla ciddi bir şekilde konuşacağım çünkü bugün gösterdiğimiz yüz Göztepe'nin gerçek yüzü değildi" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakaryaspor, Trendyol, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Bodrumspor'a mağlup olarak devre arasına üçüncü sırada girdi - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı

Son Dakika
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 16 ölü
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Değil mi? Eski hakem ve yorumcular aynı noktada birleşemedi
09:51 Peru polisi, "Noel Baba" kılığıyla uyuşturucu çetesini çökertti
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
09:27 Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı
09:14 MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Batuhan yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe Bodrumspor'a mağlup olarak devre arasına üçüncü sırada girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement