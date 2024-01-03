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Göztepe, Bulgaristan Ligi'nden Heliton Santos'u transfer etti - Son Dakika
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Göztepe, Bulgaristan Ligi'nden Heliton Santos'u transfer etti

Göztepe, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948 Sofya takımının defans oyuncusu Heliton Santos ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Brezilyalı oyuncuyu çok istediği ve transferin son aşamaya geldiği belirtildi. Heliton Santos, Brezilya'da başladığı futbol kariyerinin ardından Portekiz'e geçti ve geçen sezon CSKA'ya transfer oldu. Bu sezon Bulgar ekibinde 20 maça çıkan oyuncu, 1889 dakika süre alarak 2 gol attı.

Göztepe, Bulgaristan Ligi\'nden Heliton Santos\'u transfer etti
03.01.2024 - 12:37,
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1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948 Sofya takımından defans oyuncusu Heliton Santos'la anlaştığı ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Brezilyalı oyuncuyu çok istediği kurmayların da transferi bitirme aşamasına geldiği vurgulandı. Ülkesi Brezilya'nın Santo Andre takımında futbola başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Figueirense, ABC FC takımlarında oynadıktan sonra Portekiz'e gitti. Portekiz'de Sporting Covilha'da oynayan Heliton, geçen sezon CSKA'ya imza attı. Bu sezon Bulgar ekibinde 20 resmi maça çıkan oyuncu, 1889 dakika süre alıp 2 de gol attı.

Kaynak: DHA
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