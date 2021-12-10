Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalıları Berkan Emir ve Obinna Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Kerim Alıcı , Arda Özçimen ve Wilker Angel, Rize'ye götürülmeyecek.

Hava yolu ile Trabzon 'a gidecek Göztepe kafilesi daha sonra Rize'ye geçecek.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

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