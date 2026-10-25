Göztepe, Çorum FK karşısında ilk yarıyı Antunes ve Juan'ın golleriyle 2-0 önde kapattı - Son Dakika
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Göztepe, Çorum FK karşısında ilk yarıyı Antunes ve Juan'ın golleriyle 2-0 önde kapattı

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Göztepe, Çorum FK karşısında ilk yarıyı Antunes ve Juan\'ın golleriyle 2-0 önde kapattı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Antunes ve 38. dakikada Juan'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Çorum FK kalecisi Felipe'nin hatasında topla bulaşan Antunes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Antunes'ten pasında penaltı noktasının solundan Juan'ın şutunda top Felipe'nin kolunun altından ağlarla filelerle buluştu. 2-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Faustino Anjorin dk. 23), Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Üzel, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong, Janderson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çorum FK: Marcos Felipe, Çağlar Söyüncü (Markus Karlsbakk dk. 35), Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Mohammed Diomande, Ylber Ramadani, Cengiz Ünder, Jesus Ramirez, Alexandros Kiziridis

Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Andrei Borza, Cemali Sertel, Göktan Gürpüz, Ermin Mahmic, Ahmed İldız, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Alexis Antunes (dk. 3), Juan (dk. 38) (Göztepe)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Faustino Anjorin (Göztepe)

Kaynak: İHA
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