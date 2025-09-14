Göztepe-Dan Stoilov: Kazanmak İçin Oynadık

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iki takımın da kazanmak için oynadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İki takım adına da çok zor bir mücadele gerçekleşti. İki takım da tamamen kazanmak için oynadı. Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasında sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Bazen de oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Ancak tabii ki bu kesinlikle bir bahane değil. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu sürdürmemizi oyuncularıma belirtmiştim. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık. Bunu attığımız golle başardık. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Performansından mutlu olmadığım oyuncular var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Hocalar olarak bu zaten bizim işimiz. Bu durumu düzeltmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. - KAYSERİ