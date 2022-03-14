Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk bölümde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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