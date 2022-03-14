Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

14.03.2022 17:54
Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk bölümde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. - İZMİR

Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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