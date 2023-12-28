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Göztepe'nin tecrübeli stoperi Atınç Nukan'a Süper Lig'den teklifler - Son Dakika
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Göztepe'nin tecrübeli stoperi Atınç Nukan'a Süper Lig'den teklifler

Göztepe'de forma şansı bulamayan Atınç Nukan'a Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın ilgilendiği belirtildi. Göztepe ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcudan iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Göztepe\'nin tecrübeli stoperi Atınç Nukan\'a Süper Lig\'den teklifler
28.12.2023 - 11:07,
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1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de tecrübeli stoper Atınç Nukan'ın yol ayrımına geldiği ifade edildi.

Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov'un göreve gelmesinin ardından son 5 lig maçının hiçbirinde bir dakika bile forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den taliplerin olduğu belirtildi. Göztepe'de formasını kaptıran Atınç'ın da gelen tekliflere sıcak baktığı ve devre arası sarı-kırmızılılarla vedalaşabileceği kaydedildi.

Atınç Nukan için Süper Lig temsilcilerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın nabız yokladığı vurgulandı. Göztepe'nin de sezon sonu sözleşmesi sona erecek deneyimli savunmacıdan iyi bir gelir elde etmeyi planladığı dile getirildi. Göztepe formasını 2019-2020 sezonundan bu yana aralıksız terleten Atınç, bu sezon ise 11 lig maçına çıkıp 990 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Göztepe'nin tecrübeli stoperi Atınç Nukan'a Süper Lig'den teklifler - Son Dakika
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