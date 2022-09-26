Atınç Nukan son olarak geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa karşılaşmasında forma giydi. Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayan Atınç, yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşmuş olacak. Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe'de liste başı olan Ekrem Dağ 'ın İzmir 'e geldiği öğrenildi. Yönetimle bir dizi görüşmelerde bulunacak Dağ'ın en kısa sürede sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Atınç Nukan, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'de Atınç sahalara döndü - Son Dakika

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