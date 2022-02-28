Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak - Son Dakika
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Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak

28.02.2022 14:29
Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek yeniden düşme potasına giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil duruma el attı.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek yeniden düşme potasına giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil duruma el attı. Kalan 11 haftada her maça final gözüyle bakan sarı-kırmızılıların başkanının, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne üs kuracağı ifade edildi. Sepil'in sezon sonuna kadar takımla çok yakından ilgileneceği ve oyuncuları motive etmek için daha fazla yoğun mesai harcayacağı kaydedildi. Kötü gidişata el birliği ile son vermeyi planlayan Mehmet Sepil'in maddi ve manevi olarak tüm imkanları seferber ettiği vurgulandı.


- İzmir
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Mehmet Sepil, Giresunspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak - Son Dakika


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