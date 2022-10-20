Göztepe'de buruk sevinç

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Pendikspor ve Tuzlaspor karşılaşmalarını kaybedip ateş hattına yaklaşan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda galibiyeti hatırladı. Üçüncü Tur'da 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar rakibini zor da olsa yendi. Normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar oynadığı futbolla taraftarının tepkisini çekti.

Göztepe'de teknik ekip mücadelenin ikinci yarısında as futbolcuları sahaya sürdü. Buna rağmen 90 dakikayı gol atamadan tamamlayan Göz-Göz'de tribünler birçok futbolcuya tepki gösterdi. Yasin'in 102'nci dakikada penaltı golüyle perdeyi açabilen Göztepe'de galibiyete rağmen futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'ndan yüzleri asık şekilde ayrıldı. Kupada zorlu bir maçı geride bırakan İzmir ekibi lige odaklandı. Göz-Göz, pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.