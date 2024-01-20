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Göztepe'de David Tijanic ayrıldı, yerine transfer yapılacak - Son Dakika
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Göztepe'de David Tijanic ayrıldı, yerine transfer yapılacak

Göztepe, 1'inci Lig'de Ümraniyespor maçı öncesinde orta saha oyuncusu David Tijanic'in ayrılığını duyurdu. Sloven futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Adalah'a kiralandı. Göztepe, yabancı kontenjanında yer açmak için Tijanic'in ayrılığı sonrası bir oyuncu daha transfer etmeyi planlıyor.

Göztepe\'de David Tijanic ayrıldı, yerine transfer yapılacak
20.01.2024 - 19:28,
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1'inci Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek Göztepe'de orta sahada görev yapan David Tijanic takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların Sloven oyuncusu geçen sezon formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Adalah takımına transfer oldu. Göztepe'de bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Al Adalah'a kiralandı. Tijanic'i gönderip yabancı kontenjanında yer açan Göztepe bir oyuncu daha transfer edecek.

Kaynak: DHA
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