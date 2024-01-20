Göztepe\'de David Tijanic ayrıldı, yerine transfer yapılacak

1'inci Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek Göztepe'de orta sahada görev yapan David Tijanic takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların Sloven oyuncusu geçen sezon formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Adalah takımına transfer oldu. Göztepe'de bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Al Adalah'a kiralandı. Tijanic'i gönderip yabancı kontenjanında yer açan Göztepe bir oyuncu daha transfer edecek.