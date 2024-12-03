Göztepe\'de Doğan Erdoğan İyileşti, Takım Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

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SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'e 4-1 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Doğan Erdoğan'ın iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı. Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara katıldı.

Son olarak Samsunspor deplasmanında forma giyen Doğan, daha sonraki 7 maçta görev alamadı. Orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Ahmed Ildız'ın da sakat olduğu Göz-Göz'de Doğan'ın iyileşmesi Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un elini güçlendirdi. Tedavisine devam edilen Ahmed'in ise tam olarak iyileşmediği ve bu haftayı da kaçıracağı belirtildi. Son 3 maçtır forma giyemeyen 28 yaşındaki Ahmed Ildız'ın Adana Demirspor maçından sonra formasına kavuşacağı kaydedildi.