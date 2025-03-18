Göztepe'de Eksikler Sıkıntı Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'de Eksikler Sıkıntı Yarattı

Göztepe\'de Eksikler Sıkıntı Yarattı

Göztepe, Trabzonspor maçında 5 oyuncusunu kaybetti. Teknik direktör sistem değişikliği düşünüyor.

18.03.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'de sarı kart cezalısı olan Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı ile sakatlıkları bulunan Djalma Silva ve Issac Solet, milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla birlikte düşüşe geçti. Şu ana kadar oynadığı 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 37 puanla 7. sıraya kadar geriledi. İzmir ekibi, ligde 7 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Milli aradan sonra Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Göztepe'de eksik oyuncuların çok olması teknik heyetin canını sıkıyor. Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacakken, Djalma Silva ve Issac Solet ise sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Sol bek pozisyonundaki iki oyuncusundan yoksun olan sarı-kırmızılılarda sistem değişikliğine gidilmesi bekleniyor.

Sistem değişecek

Teknik Direktör Stanimir Stoilov da eksiklerin kendilerini zorlayacağını dile getirerek, "Özellikle sol bek pozisyonda eksiklik yaşayacağız, tabii ki bu bizim için bir problem. Şimdi bu maçta 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Onlar bir sonraki maçta oynayamayacaklar. Belki bir sistem değişikliği olacak ya da 3-5-2 sisteminde başka oyuncuları değerlendireceğiz ama özellikle sol ayaklı oyuncuların yerini doldurmak biraz daha zor. Şu anda sıkıntısını yaşayacağımız en önemli pozisyon sol bek olacak. Miroshi daha önce bu pozisyonla oynamıştı fakat şu anda o da cezalı pozisyonu düştü ama bir çözüm üreteceğiz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trabzonspor, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Eksikler Sıkıntı Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahrettin Altun’dan ’İmamoğlu’ açıklaması: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız Fahrettin Altun'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
Vatan Caddesi’nden yürüyen binlerce kişi Saraçhane’ye ulaştı Vatan Caddesi'nden yürüyen binlerce kişi Saraçhane'ye ulaştı
Meclis’ten video çekip paylaşan Osman Gökçek’in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı’ndan dikkat çeken uyarı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı'ndan dikkat çeken uyarı
Gözaltındaki İmamoğlu’ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız
Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa ne olacak Masada iki seçenek var Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa ne olacak? Masada iki seçenek var
İmamoğlu’nun diplomasını iptal edilmesinin gerekçeli kararı belli oldu İmamoğlu'nun diplomasını iptal edilmesinin gerekçeli kararı belli oldu
3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı 3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı
İmamoğlu gözaltına alındığı 2 soruşturmada ifade vermeye başladı İmamoğlu gözaltına alındığı 2 soruşturmada ifade vermeye başladı
AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş’ı kızdıran soru Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru

12:50 İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu
12:43 Bir günde profesörlüğünü kaybeden hoca gözyaşlarını tutamadı Bir günde profesörlüğünü kaybeden hoca gözyaşlarını tutamadı
12:09 Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş’ı kızdıran soru Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru
11:23 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
10:47 İmamoğlu gözaltına alındığı 2 soruşturmada ifade vermeye başladı İmamoğlu gözaltına alındığı 2 soruşturmada ifade vermeye başladı
19:22 3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı 3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı
19:14 İmamoğlu’nun diplomasını iptal edilmesinin gerekçeli kararı belli oldu İmamoğlu'nun diplomasını iptal edilmesinin gerekçeli kararı belli oldu
19:13 Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa ne olacak Masada iki seçenek var Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa ne olacak? Masada iki seçenek var
18:40 Gözaltındaki İmamoğlu’ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız
18:35 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı’ndan dikkat çeken uyarı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı'ndan dikkat çeken uyarı
18:26 Meclis’ten video çekip paylaşan Osman Gökçek’in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı
18:12 Vatan Caddesi’nden yürüyen binlerce kişi Saraçhane’ye ulaştı Vatan Caddesi'nden yürüyen binlerce kişi Saraçhane'ye ulaştı
17:43 Fahrettin Altun’dan ’İmamoğlu’ açıklaması: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız Fahrettin Altun'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2025 13:22:35. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de Eksikler Sıkıntı Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.