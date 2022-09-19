Göztepe'de hava bahara döndü - Son Dakika
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Göztepe'de hava bahara döndü

19.09.2022 11:23
Göztepe'de hava bahara döndü

Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle geçen Göztepe galibiyet hasretine nokta koydu.

Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle geçen Göztepe galibiyet hasretine nokta koydu. Sezona deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılılar ardından düşüşe geçip 4 maç üst üste kazanamadı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayıran ve yeni çalıştırıcısını belirleyemeyen sarı-kırmızılılar, Altınordu galibiyetiyle kendine geldi. Milli araya moralli giren Göztepe, iç sahadaki 3 puan hasretini de bitirdi. Son olarak Süper Lig'de 19 Ocak 2022 tarihinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda 9 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Takıma büyük destek veren taraftarlar ise 90 dakika bitiminde galibiyet mutluluğunu futbolcularla tezahüratlar yaparak yaşadı. Teknik direktör yokluğunda takımı sahaya çıkaran Antrenör Sadık Ahmet Balcı, çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti. Altınordu derbisine 8 gün boyunca çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Balcı, "Antrenmanlarda en çok oyun planı üzerinde durduk. Ancak ilk yarıda bu planlarımızı sahaya yansıtmakta zorlandık. Rakip eksik kalınca futbolcularımıza sakin davranmalarını söyledik. Neticede önemli bir 3 puanı alarak sahadan ayrıldık. Milli araya moralli giriyoruz" dedi.

Teknik adam arayışlarını sürdüren Göztepe'nin son olarak Almanya'da Schalke 04 alyapısında çalışan Onur Cinel'le anlaşması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de hava bahara döndü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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