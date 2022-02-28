Göztepe'de hava yeniden kışa döndü - Son Dakika
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Göztepe'de hava yeniden kışa döndü

28.02.2022 12:33
Göztepe'de hava yeniden kışa döndü

SPOR Toto Süper Lig'de alt sıralardaki en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a da deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe yeniden düşme hattına girdi.

SPOR Toto Süper Lig'de alt sıralardaki en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a da deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe yeniden düşme hattına girdi. Sezonun ikinci yarısına müthiş başlayan sarı-kırmızılılar, ardından çöküşe geçerek camiasını yine endişelendirdi. Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını art arda kazanarak ateş hattından kurtulan Göztepe, milli aranın ardından beklemediği bir seriyle karşılaştı. İlk olarak İzmir derbisinde evinde Altay'a kaybeden Göztepe, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarını kaybederek 27 puanla 17'nci sıraya geriledi.

Hayat verdiği Giresunspor'un 2 puan gerisinde düşme potasına yerleşen Göztepe'de taraftarlar da isyan etti. Alınan mağlubiyetlerin ardından kahrolan sarı-kırmızılı futbolseverler, kulüp binasının önüne, 'Sabrımız taşıyor' pankartını astı. Sosyal medya üzerinden özellikle teknik direktör Nestor El Maestro'ya yüklenen taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Maestro ise Giresunspor karşısında puan alabilecek bir oyun sergilemediklerini belirtti. Sırp teknik adam, "Saha içinde varlığımız ve tempomuz yoktu. Bu anlamda kazanabilmek için çok fazla bir şey yapamadık" dedi.

"YENİLİNCE DEĞİL VAZGEÇİNCE KAYBEDERİZ"

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise kesinlikle vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Kötü oynayarak Giresunspor maçını kaybettiklerinin altını çizen Papatya, "Rakibimiz ve bizim için önem derecesi yüksek bir karşılaşmaydı. Buna karşın kötü oynayarak kaybettiğimiz bir maç oldu. Sezonun en ışık vermeyen ve hiçbir bölümünde varlık gösteremediğimiz müsabakayı geride bıraktık. Bu sebeple ekstra üzüntülüyüz. Ligin ikinci yarısı ile elde ettiğimiz iyi oyun ve galibiyet serisiyle kazandığımız avantajımızı maalesef bu maçla tükettik. Tabii ki pes etmeyeceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kasımpaşa maçı ile kötü gidişata dur dememiz gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmak için mücadele vereceğiz. Taraftarımızın söylediği gibi, "yenilince değil vazgeçersek kaybederiz, asla vazgeçmeyeceğiz" yorumunu yaptı.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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