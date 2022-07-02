Göztepe'de imza şov başladı - Son Dakika
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Göztepe'de imza şov başladı

02.07.2022 11:18
Göztepe'de imza şov başladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, dış transferde harekete geçti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, dış transferde harekete geçti. Teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay'ı oturtan sarı-kırmızılılar Kenneth Obinna Mamah ve Romal Palmer'a imza attırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika ekibi Westerlo'ya satmaya hazırlanan İzmir ekibinin transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Son olarak İtalya'nın Citta Varese takımında oynayan Nijeryalı Mamah, İtalya'da toplam 46 maça çıkıp 14 gol attı.

Championship takımı Barnsley'den gelen İngiliz futbolcu Palmer ise geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı, 2 asist yaptı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

İtalya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de imza şov başladı - Son Dakika

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