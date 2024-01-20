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Göztepe'de Keneth Mamah'ın durumu belirsiz - Son Dakika
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Göztepe'de Keneth Mamah'ın durumu belirsiz

Göztepe, Ümraniyespor maçı öncesi golcü oyuncusu Keneth Mamah'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Mamah'ın yerine Traore'nin görev alması bekleniyor.

Göztepe\'de Keneth Mamah\'ın durumu belirsiz
20.01.2024 - 10:42,
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1'inci Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi Keneth Mamah seferberliği ilan edildi.

Sakatlığı nedeniyle ligdeki Sakaryaspor ve kupadaki Konyaspor müsabakalarında oynayamayan Nijeryalı golcünün durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Yoğun tedaviye alınan Mamah'ın büyük ihtimalle Ümraniyespor karşılaşmasına da yetişemeyeceği kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Mamah'ın yokluğunda ileri uçta Traore'ye görev vermesi bekleniyor. Bu sezon 14 lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Kaynak: DHA
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