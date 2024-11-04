Göztepe'de Konyaspor Maçında İki İyi Haber

Spor

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Göztepe'de 2 önemli futbolcu pazar günü iç sahada oynanacak Konyaspor müsabakasında takımdaki yerlerini alabilecek. Önceki hafta İzmir'de oynanan Trabzonspor müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşüp Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen Orta Afrikalı orta saha oyuncusu Isaac Solet, bu hafta ilk 11'deki yerini alacak. Sakatlığı nedeniyle Trabzon randevusunda kadroda yer almayıp, Gaziantep FK maçını yedek kulübesinde tamamlayan Brezilyalı santrafor Romulo'nun da Konyaspor sınavında görev yapması bekleniyor. Göz-Göz'de kırmızı kart cezası süren Nijeryalı ön libero Dennis ise oynamayacak.