Göztepe'de Onur Cinel sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Onur Cinel sürprizi

20.09.2022 11:45
Göztepe'de Onur Cinel sürprizi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek milli araya moralli giren Göztepe, tüm çalışmalarını yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğunlaştırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek milli araya moralli giren Göztepe, tüm çalışmalarını yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğunlaştırdı. Ligin 5'inci haftasında oynanan Boluspor maçının ardından Turgay Altay'la yollarını ayıran, Altınordu derbisine altyapı antrenörleriyle çıkan Göztepe, Onur Cinel'le anlaşmak için geri sayıma geçti.

Geçen sezon Schalke U17 takımını şampiyonluğa taşıyan, bir dönem Avusturya Milli Takımı'nda da teknik direktör Ralf Rangnick'in yardımcılığını yapan 37 yaşındaki teknik adamla görüşmelerde sona gelindiği vurgulandı. Sezon başında futbolun tüm yönetimiyle kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic'in kurucu ortaklarından olan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in de Cinel'i çok istediği ve tarafların son bir görüşme daha yaparak işi resmileştireceği kaydedildi.


YORUMLAR
500
Ordu spor haberi | Altınordu arada boş durmuyor Ordu spor haberi | Altınordu arada boş durmuyor Göztepe'de Emir parladı Göztepe'de Emir parladı
Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Onur Cinel sürprizi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Onur Cinel sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement