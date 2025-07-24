Göztepe\'de Romulo\'dan rekor ayrılık yakın

Göztepe'de geride bıraktığımız sezonda performansıyla taraflı tarafsız herkesin çok beğendiği Romulo'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ROMULO İÇİN YARIŞIYORLAR

Bundesliga ekibi Leipzig ve Portekiz devi Sporting, Romulo için transfer yarışını kıyasıya sürdürüyor. Leipzig'in 16.5 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından, Sporting de Romulo için devreye girdi. Sporting'in 23 yaşındaki golcü için 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı ancak Göztepe'nin 20 milyon euro isteği cevabı sonrası Sporting'in ikinci bir teklife hazırlandığı belirtildi.

LEIPZİG FİYATI YÜKSELTTİ

Göztepe'nin isteği sonrası Leipzig, Romulo için belirlediği rakamı yükseltti. Alman ekibinin, bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya yakın bir rakamı gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Göztepe ile yeniden masaya oturulacağı ifade edildi.

REKOR SATIŞ OLABİLİR

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Göztepe, bu satışın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışını yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe formasıyla 33 maça çıkan Romulo, bu maçlarda 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.