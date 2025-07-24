Göztepe'de Romulo'dan rekor ayrılık yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'de Romulo'dan rekor ayrılık yakın

Göztepe\'de Romulo\'dan rekor ayrılık yakın
24.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga ekibi Leipzig, Göztepe forması giyen Romulo için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya yakın bir rakamı gözden çıkardı. Alman kulübü, Göztepe ile kısa süre içinde masaya oturacak.

Göztepe'de geride bıraktığımız sezonda performansıyla taraflı tarafsız herkesin çok beğendiği Romulo'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ROMULO İÇİN YARIŞIYORLAR

Bundesliga ekibi Leipzig ve Portekiz devi Sporting, Romulo için transfer yarışını kıyasıya sürdürüyor. Leipzig'in 16.5 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından, Sporting de Romulo için devreye girdi. Sporting'in 23 yaşındaki golcü için 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı ancak Göztepe'nin 20 milyon euro isteği cevabı sonrası Sporting'in ikinci bir teklife hazırlandığı belirtildi.

LEIPZİG FİYATI YÜKSELTTİ

Göztepe'nin isteği sonrası Leipzig, Romulo için belirlediği rakamı yükseltti. Alman ekibinin, bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya yakın bir rakamı gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Göztepe ile yeniden masaya oturulacağı ifade edildi.

REKOR SATIŞ OLABİLİR

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Göztepe, bu satışın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışını yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe formasıyla 33 maça çıkan Romulo, bu maçlarda 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Romulo'dan rekor ayrılık yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
Fenerbahçe ile anılan Rashford’ın yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile anılan Rashford'ın yeni takımı belli oldu
Eskişehir’de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
Jhon Duran Fenerbahçe’de şimdiden fırtına estirdi Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı

16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
15:50
Türkiye alevlere teslim 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
22:55
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap
Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
22:39
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
22:28
Galatasaray geriden gelip kazandı
Galatasaray geriden gelip kazandı
22:24
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 17:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Romulo'dan rekor ayrılık yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.