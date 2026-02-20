Göztepe'de Sakatlardan İyi Haberler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'de Sakatlardan İyi Haberler

Göztepe\'de Sakatlardan İyi Haberler
20.02.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Beşiktaş'a karşı önemli maçta sakat oyuncularından Juan ve Jeferson'dan yararlanacak.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupaları yolunda en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'ye sakat oyuncularından iyi haberler geldi. İstanbul deplasmanına mutlak puan ya da puanlar kazanmak için çıkacak Göz-Göz'de sakatlıkları nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un iyileştiği öğrenildi. İki oyuncunun da hafta boyunca takımla idmanlara çıktığı ve Beşiktaş'a karşı görev alacağı kaydedildi.

Göztepe'de sakatlığı nedeniyle yine Kayserispor karşılaşmasında son 1 dakika oyuna dahil olabilen sağ kanat Arda Okan'ın da tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Juan ve Arda'ya Beşiktaş deplasmanında ilk 11'de şans vereceği, Jeferson'u da hamle oyuncusu olarak kenarda tutacağı kaydedildi. Takımın diğer sakat oyuncusu orta saha Efkan Bekiroğlu ise henüz idmanlara başlayamadı. 2 haftadır takımdan ayrı kalan deneyimli futbolcunun Beşiktaş'a karşı da oynamasının zor olduğu dile getirildi.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin devre arasında Beşiktaş'a 5+1 milyon Euro'ya sattığı Beninli orta saha Junior Olaitan'ı heyecan sardı. Sezon başında Fransa'nın Grenoble takımında 850 bin Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu görev verilmesi durumunda 6 ay boyunca formasını giyerek vitrine çıktığı eski takımına karşı sahada olacak. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçta forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Olaitan'ın nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak konusu oldu. Göztepe'de 17 lig maçına çıkan Beninli 2 gol attı. Yeni takımı Beşiktaş'ta ise 3 resmi maçta oynayan henüz gol katkısı sağlayamadı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Sakatlardan İyi Haberler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:03:39. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Sakatlardan İyi Haberler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.