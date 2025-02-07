Göztepe'de Sakatlık Krizi - Son Dakika
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Göztepe'de Sakatlık Krizi

Stoilov, Gaziantep FK galibiyeti sonrası sakat oyuncu sıkıntısını vurguladı, çözüm arayacaklar.

07.02.2025 00:10
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçı sonrasında sakatlıkların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, "Bugün de Emerson maalesef sakatlandı o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ancak sahada sonuna kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Stoilov, "Bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm santrforlarımız sakat durumda. Bugün de Emerson maalesef sakatlandı o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. O yüzden gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Çünkü hepsi neredeyse minimum 20-25 gün sahalardan muhtemelen uzak kalacaklar. Bu pozisyonlarda farklı oyuncuları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Fakat en önemlisi her zaman iyi organize olmanız ve iyi takım olmanız. Biz iyi organizasyonumuzu korursak her zaman olduğu bütün problemlerin üstesinden gelebiliriz" dedi.

"Şanssız bir dönemdeyiz"

Forvet oyuncularının hepsinin aynı anda sakatlanmasının ekstra durum olduğunu vurgulayan Stoilov, "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak evet bir santrfor daha bulmaya çalışacağız. Çünkü şu anda minimum 1 ay kadar santrforlarımız sahalardan uzak kalacaklar. Elimizdeki bütün santrforlar sakat. Kubilay geri döndü. O da 4 ay antrenmansız kaldı ve bir operasyon geçirdi. Bizim adımıza şu anda şanssız bir dönem ama biz problemi çözmeye çalışacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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