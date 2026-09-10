Göztepe'de sakatlık ve transfer kaybı kadro istikrarını vurdu, 1 puanla 17'nci sırada - Son Dakika
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Göztepe'de sakatlık ve transfer kaybı kadro istikrarını vurdu, 1 puanla 17'nci sırada

Göztepe\'de sakatlık ve transfer kaybı kadro istikrarını vurdu, 1 puanla 17\'nci sırada
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Göztepe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puanla 17'nci sıraya geriledi. Sakatlıklar ve ayrılan as oyuncular nedeniyle kadro istikrarını yakalayamayan sarı-kırmızılılar cumartesi Alanyaspor'a konuk olacak.

TRENDYOL Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak hayal kırıklığı yaratıp Avrupa hedefiyle başladığı sezonda 1 puanla 17'nci sıraya yerleşen Göztepe'de kadro istikrarı bir türlü yakalanamadı. Yaşanan sakatlıklar ve giden as oyuncuların fazlalığı sarı-kırmızılıları çok olumsuz etkiledi. Stoperlerden Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi ağır sakatlıklar yaşarken, takımın adeta iskeletini oluşturan kaleci Mateusz Lis, stoper Heliton, sol bek Amin Cherni ve orta saha Anthony Dennis takıma veda etti.

Göztepe'nin bu sezon Lis'in yerine kadrosuna dahil ettiği Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili 4'üncü hafta sonunda adeta taraftarla ipleri kopardı. Yediği goller nedeniyle tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan 26 yaşındaki eldiven sanal medyasından yaptığı açıklamaların ardından disiplinlik oldu ve A takımın dışında kaldı. Göz-Göz'ün yeni transferlerinden İngiliz orta saha Alex Matos ilk 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken, son 2 maçta ise yedek kulübesine mahkum oldu. Galatasaray deplasmanında 2 dakika görev alan oyuncu, son Gaziantep FK müsabakasında ise 90 dakika yedek oturdu.

ORTA SAHADA BELİRSİZLİK VAR

Geçen sezonun devre arasında kiralık gönderilen, yaz başında ise yeniden Göz-Göz'e gelen Brezilyalı Rhaldney ise orta sahadaki alternatifsizlikten dolayı görev yapmaya başladı. Orta sahada diğer istikrarsızlık ise 10 numaralarda oldu. İsviçreli Alexis Antunes yaşadığı sakatlıktan dolayı 2 maç kaçırırken, Efkan Bekiroğlu da yine düzenli olarak görev yapamadı. Forvette de Göztepe'nin planları Juan transferinden dolayı aksadı. Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Juan takımda kaldı.

JUAN'IN KALMASI BEKLENMİYORDU

Gitmesine kesin gözüyle bakılan Juan'ın transfer olamaması nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov bu bölgede de değişimler yapmak zorunda kaldı. Juan'ı sezonun ilk 3 maçında yedek bekleten Stoilov, Gaziantep FK müsabakasında Brezilyalı ilk 11'de değerlendirdi. Juan'a alternatif olarak alınan İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ise bu kez yedek kalmaya başladı. İlk 2 maçta 11'de oynayıp gol de atan Armstrong, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de tercih edilmedi. Yeni transferlerden Brezilyalı forvet Andre Henrique 4 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı ancak takıma gol katkısı veremedi.

YERLİ TRANSFERLER AZ SÜRE ALDI

Cherni'nin yerine sol beke alınan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Richard Akonnor henüz vasatı aşamazken, son transfer İngiliz orta saha Tino Anorjin de 27 dakika görücüye çıktı. Yerli transferlerden Bekir Turaç Böke sadece 1 maçta yalnızca 12 dakika sahada kalırken, Gökdeniz Bayrakdar hiçbir lig maçında değerlendirilmedi. İdeal 11'ini henüz netleştiremeyen Stoilov, sakat oyuncuların dönmesini beklediklerini, stoperlerin iyileşmesiyle birlikte daha güçlü bir takım olacaklarını dile getirdi. Göztepe Süper Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Alanyaspor, Cumartesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de sakatlık ve transfer kaybı kadro istikrarını vurdu, 1 puanla 17'nci sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de sakatlık ve transfer kaybı kadro istikrarını vurdu, 1 puanla 17'nci sırada - Son Dakika
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