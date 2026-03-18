Göztepe'de Savunma Alarmı! - Son Dakika
Göztepe'de Savunma Alarmı!

Göztepe\'de Savunma Alarmı!
18.03.2026 11:40
Göztepe, son 4 maçta 8 gol yiyerek savunmada sorunlar yaşıyor. Teknik direktör çözüm arıyor.

SÜPER Lig'de evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp kazanamama serisini 6 maça çıkaran ve milli araya 43 puanla giren Göztepe, son 4 maçta savunmada alarm verdi. Bu sezon defans performansıyla sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyileri arasına adını yazdıran sarı-kırmızılılar, geride kalan 4 maçta 8 gol yedi. Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 kaybedip evinde ikas Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göz-Göz, RAMS Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldu, Alanyaspor'la ise 90+8'inci dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Son 4 müsabakası baz alındığında Göztepe, maç başına kalesinde ortalama 2 gol görmüş oldu. Buna rağmen 26 maçta toplam 20 gol yiyen Göztepe, 18 kez rakiplerine kalesini açan lider Galatasaray'dan sonra en başarılı ikinci takım oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise yenilen gollerin yaptıkları basit hatalardan kaynaklandığını söyledi. Savunma anlamında genel olarak başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirten Bulgar teknik adam, "Kaybettiğimiz toplar kalemize gol olarak döndü, daha dikkatli olacağız. Son Alanyaspor maçında savunma olarak kötü değildik. Ancak daha iyi olmak için çabalayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Savunma Alarmı! - Son Dakika

SON DAKİKA: Göztepe'de Savunma Alarmı! - Son Dakika
