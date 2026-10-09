Göztepe'de Stoilov, Eyüpspor deplasmanında iyileşen stoperlerle ilk 11'i değiştirecek - Son Dakika
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Göztepe'de Stoilov, Eyüpspor deplasmanında iyileşen stoperlerle ilk 11'i değiştirecek

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Göztepe\'de Stoilov, Eyüpspor deplasmanında iyileşen stoperlerle ilk 11\'i değiştirecek
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Milli aranın ardından pazartesi deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak Göztepe'de sakatların iyileşmesiyle Stoilov ilk 11'de değişikliğe gidecek. Bir aksilik olmazsa iyileşen stoperler Sonko Sundberg ve Allan Godoi ilk 11'de sahaya çıkacak.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de sakatların iyileşmesiyle kadroda önemli değişimler olacak. Sezon başından bu yana savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle dar bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, Eyüpspor deplasmanında ilk 11'de taşları yerinden oynatacak. Bulgar teknik adam, iyileşen ve milli arada takımla çalışmalara başlayan stoperler Gambiyalı Sonko Sundberg ve Brezilyalı Allan Godoi'yi bir aksilik olmazsa ilk 11'de sahaya sürecek.

Stoilov, Taha Altıkardeş ve genç Ege Yıldırım'ı yedeğe çekecek. Stanimir Stoilov'un, hazırlık maçlarından sol kanat olarak görev verdiği Gökdeniz Bayrakdar'ın da performansından memnun kaldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Richard Akonnor'u kızağa çekip Gökdeniz'e şans verebileceği de ifade edildi. Yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha oyuncusu Novatus Miroshi de takıma dönecek. Miroshi'nin İngiliz Alex Matos'un yerine Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA
EyüpsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de Stoilov, Eyüpspor deplasmanında iyileşen stoperlerle ilk 11'i değiştirecek - Son Dakika
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