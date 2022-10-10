Göztepe'de Tijanic beklentilerin altında kaldı - Son Dakika
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Göztepe'de Tijanic beklentilerin altında kaldı

10.10.2022 12:14
Göztepe'de Tijanic beklentilerin altında kaldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp tarihinin bonservisine en çok para ödenen yabancı transferi olan David Tijanic, 2 sezondur bir türlü patlama yapamadı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp tarihinin bonservisine en çok para ödenen yabancı transferi olan David Tijanic, 2 sezondur bir türlü patlama yapamadı. Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından 2.7 milyon Euro bedelle alınan Sloven orta saha bu sezon 7 maçta görev alıp gol ve asist katkısı koyamadı.

Geçen sezon ise Süper Lig'de 33 maça çıkan Tijanic genelde yedek beklerken, 4 kez fileleri sarstı. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu İzmir ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başında Polonya'dan gelen teklifleri reddeden Göztepe yönetiminin devre arasında ise Tijanic'in transferini değerlendireceği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Tijanic beklentilerin altında kaldı - Son Dakika

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