Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, bir yandan kulübün Sports Rebuplic şirketine devir işlemleri sürerken, diğer yandan da yeni sezon yapılanması hakkında çalışmalar yürütülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu çalışmalar çerçevesinde Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, 42 yaşındaki teknik adama "Hoş geldin" diyerek başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'de Turgay Altay dönemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.