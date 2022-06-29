Göztepe'de Turgay Altay dönemi - Son Dakika
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Göztepe'de Turgay Altay dönemi

29.06.2022 13:40
Göztepe'de Turgay Altay dönemi

Göztepe, Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirildiğini açıkladı.

Göztepe, Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirildiğini açıkladı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, bir yandan kulübün Sports Rebuplic şirketine devir işlemleri sürerken, diğer yandan da yeni sezon yapılanması hakkında çalışmalar yürütülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu çalışmalar çerçevesinde Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, 42 yaşındaki teknik adama "Hoş geldin" diyerek başarılar diledi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Turgay Altay dönemi - Son Dakika

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