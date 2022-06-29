Göztepe'de Turgay Altay imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Turgay Altay imzayı attı

29.06.2022 14:11
Göztepe'de Turgay Altay imzayı attı

SPOR Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen Göztepe'de teknik direktörlük görevi için geçen hafta anlaşma sağlanan Turgay Altay, imzayı attı.

SPOR Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen Göztepe'de teknik direktörlük görevi için geçen hafta anlaşma sağlanan Turgay Altay, imzayı attı. Pazartesi gününden beri Göztepe'de Sports Republic yönetimindeki yeni dönemde futbolun en yetkili patronu olacak İtalyan Roberto Gagliardi'yle takımla ilgili görüşme halinde olan 42 yaşındaki Turgay Altay, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Altay, ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon yine 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nde yaşamıştı. Altay, Manisa FK ile çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet almıştı. Manisa'da 1.48 puan ortalaması yakalayan genç teknik adamın UEFA Pro Lisansı bulunuyor. Bugün takımın başında ilk idmana çıkacak Altay, sosyal medya hesabında Gürsel Aksel Stadı'nda çektiği tribün fotoğrafını sarı-kırmızılı kalp ve İzmir'in incisi mesajıyla paylaştı.

2 TRANSFER İDDİASI

Futbol şubesini devralan Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic'te şirketin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı da olan Roberto Gagliardi, Göztepe'de transferlere de başladı. Göz-Göz'ün İngiltere Championship ekibi Sunderland'ten 24 yaşındaki Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli ve İtalya Serie B ekibi Citta Di'nin 24 yaşındaki Nijeryalı 10 numarası Kenneth Obinna Mamah'la anlaştığı iddia edildi.


YORUMLAR
500
Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi Göztepe'de Turgay Altay dönemi Göztepe'de Turgay Altay dönemi
Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Turgay Altay imzayı attı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
13:17 TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:17:32. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de Turgay Altay imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement