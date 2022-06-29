Göztepe'de Turgay Altay imzayı attı

SPOR Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen Göztepe'de teknik direktörlük görevi için geçen hafta anlaşma sağlanan Turgay Altay, imzayı attı. Pazartesi gününden beri Göztepe'de Sports Republic yönetimindeki yeni dönemde futbolun en yetkili patronu olacak İtalyan Roberto Gagliardi'yle takımla ilgili görüşme halinde olan 42 yaşındaki Turgay Altay, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Altay, ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon yine 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nde yaşamıştı. Altay, Manisa FK ile çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet almıştı. Manisa'da 1.48 puan ortalaması yakalayan genç teknik adamın UEFA Pro Lisansı bulunuyor. Bugün takımın başında ilk idmana çıkacak Altay, sosyal medya hesabında Gürsel Aksel Stadı'nda çektiği tribün fotoğrafını sarı-kırmızılı kalp ve İzmir'in incisi mesajıyla paylaştı.

2 TRANSFER İDDİASI

Futbol şubesini devralan Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic'te şirketin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı da olan Roberto Gagliardi, Göztepe'de transferlere de başladı. Göz-Göz'ün İngiltere Championship ekibi Sunderland'ten 24 yaşındaki Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli ve İtalya Serie B ekibi Citta Di'nin 24 yaşındaki Nijeryalı 10 numarası Kenneth Obinna Mamah'la anlaştığı iddia edildi.