Yalçın Kayan\'ın Kocaelispor Transferi İptal

Spor

Göztepe'de kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın Kocaelispor'a transferi mali anlaşmazlıklardan dolayı iptal olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ikinci hafta mücadelesinde oynanan Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenip soyunma odasına giden ve daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile tartışan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, yaşanan bu olaylar sonrasında kadro dışı kalmıştı. Gözden çıkarılan 25 yaşındaki futbolcuya önce Iğdır FK talip olmuş fakat transferde bir sonuç alamamıştı. Son olarak da Yalçın'la Kocaelispor ciddi bir şekilde ilgilenirken, bu görüşmelerde de mutlu sona ulaşılamadığı ifade edildi. Yalçın Kayan'ın Körfez ekibine gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, iki kulüp arasında yapılan bonservis pazarlığında pürüz çıktığı ve tarafların masadan kalktığı öğrenildi.

Öte yandan 13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine kadar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Kayan'a, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un da talip olduğu iddia edildi. - İZMİR