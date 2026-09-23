Göztepe'de yedek kalan Ekrem Kılıçarslan, Muğlaspor'da 8 maçta kalesini korudu - Son Dakika
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Göztepe'de yedek kalan Ekrem Kılıçarslan, Muğlaspor'da 8 maçta kalesini korudu

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Göztepe\'de yedek kalan Ekrem Kılıçarslan, Muğlaspor\'da 8 maçta kalesini korudu
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Trendyol 1'inci Lig'de milli araya 11 puanla 10. sırada giren Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan, 8 maçın tamamında kaleyi korudu. Geçen sezon Göztepe'de yedek bekleyen 29 yaşındaki eldiven, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 4 maçta kalesini gole kapattı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli araya 11 puanla 10'uncu sırada girerken son 7 maçını kaybetmeyen Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan kalede güven verdi. Geçen sezon Süper Lig ekibi Göztepe'de tüm sezon boyunca yedek bekleyen ve yaz döneminde Muğlaspor'a gelen 29 yaşındaki eldiven 8 maçın tamamında kaleyi korudu. Ekrem, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

Kalesini Ekrem'in koruduğu Muğlaspor, Bandırmaspor ve Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalırken, Boluspor'u evinde 2-0, Ümraniyespor'u da deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. 1 sezon boyunca Göztepe'de görev yapmayıp Muğlaspor'da eldivenleri devralan Ekrem Kılıçarslan gösterdiği performansla yeşil-beyazlıların güvencesi olmayı başardı.

Kaynak: DHA
Ekrem KılıçarslanTrendyolFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de yedek kalan Ekrem Kılıçarslan, Muğlaspor'da 8 maçta kalesini korudu - Son Dakika
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