Göztepe’den CIES Listesine 4 Oyuncu Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe’den CIES Listesine 4 Oyuncu Girdi

Göztepe’den CIES Listesine 4 Oyuncu Girdi

ULUSALARARASI Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'deki U23 futbolcuları arasında en iyi ilk 10 ismi açıkladı. Göztepe'den Romulo, Taha Altıkardeş, Juan Silva ve Anthony Dennis bu listede yer aldı. Göztepe'nin genç kadrosu teknik ekip ve taraftarlar arasında mutluluk yarattı.

21.01.2025 11:42  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULUSULARARASI Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de forma giyen U23 futbolcuları arasında en iyi ilk 10 ismi belirlerken, Göztepe'de 4 oyuncu listede yer aldı. Yapılan araştırma sonucunda sarı-kırmızılıların golcü yıldızı Romulo'nun yanı sıra stoper Taha Altıkardeş, Brezilyalı forvet Juan Silva ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis listede yer aldı. CIES'e göre Beşiktaşlı golcü Semih Kılıçsoy ilk sırayı alırken, Antalyasporlu Kaluzinski ikinci, Kasımpaşa'nın genç sol beki Yasin Özcan üçüncü oldu. Listede yine Beşiktaş'tan Ndour, Başakşehir'den Hamza Güreler ile Gaziantep FK'dan Kozlowski de kendilerine yer buldu.

Bu sezon çok genç bir kadroyla mücadele eden Göztepe'de 4 futbolcunun en iyiler arasında gösterilmesi teknik ekibi ve camiayı oldukça mutlu etti. Bu sezon Süper Lig'e damga vuran Brezilyalı forvet Romulo, 16 lig karşılaşmasında 9 gol atıp 5 de asist yaptı. Müthiş bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Sambacı transferin de gözde ismi haline geldi. Bu sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki Juan da takıma önemli katkılar sağladı. 17 Süper Lig müsabakasında 5 gol atan Juan 2 de asist yaptı.

TAHA AVRUPA'YA GÖZ KIRPIYOR

Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan gelen 21 yaşındaki Taha da genç yaşına rağmen kendini kanıtladı. Bu sezon Göz-Göz ile 15 karşılaşmaya çıkan Taha 2 kez ağları sarstı ve 1 de gol pası verdi. Başarılı oyunuyla alkış toplayan Taha, Avrupa'dan birçok kulübün de dikkatini çekti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un U19 takımındayken keşfettiği Dennis de orta sahanın dinamosu haline geldi. 20 yaşındaki Nijeryalı bu sezon 16 maçta sahne aldı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe’den CIES Listesine 4 Oyuncu Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 Solana SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:38 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
17:23 Büyük Birlik Partisi, Suriye’ye heyet gönderiyor Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe’den CIES Listesine 4 Oyuncu Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.