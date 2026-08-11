Göztepe'den Güçlü Savunma Vurgusu - Son Dakika
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Göztepe'den Güçlü Savunma Vurgusu

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Göztepe, 7 hazırlık maçında sadece 4 gol yiyerek yeni sezon öncesinde savunmada dikkat çekti.

Göztepe, yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık maçında savunma performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 4 gol görerek yeni sezon öncesinde savunmadaki görüntüsüyle olumlu sinyaller verdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında sergilediği savunma performansıyla dikkat çekti. Hem yurt dışında hem de yurt içinde sarı-kırmızılı ekip, toplam 7 hazırlık maçında sahaya çıktı.

Bu müsabakaların 5'ini Slovenya'nın Bled kasabasında oynayan Göztepe, ilk sınavında Hırvatistan temsilcisi Gorica'yı 2-0 mağlup etti. İkinci maçında Ukrayna ekibi Cherkasy karşısında da aynı skorla galip gelen İzmir temsilcisi, bu iki karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Bled'deki üçüncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra ile karşılaşan Göztepe, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, dördüncü karşılaşmasında ise Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı yine 2-1'lik skorla mağlup etti. Slovenya kampındaki son müsabakasında Hırvatistan temsilcisi Rudes ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa etabını 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Bu süreçte rakip fileleri 9 kez havalandıran İzmir ekibi, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

Slovenya kampının ardından İzmir'e dönen Göztepe, hazırlık maçlarına burada devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Bodrum FK ile karşı karşıya gelirken mücadeleyi 2-0 kazanarak kalesini bir kez daha gole kapattı. Göztepe, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında ise Trabzonspor'u İzmir'de ağırladı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup ederek hazırlık dönemini galibiyetle noktaladı.

Böylece Göztepe, yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık mücadelesinde 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 4 maçta ise yalnızca birer gol yedi. Toplamda 13 gol atan Göztepe, kalesinde sadece 4 gol görerek yeni sezon öncesinde savunmadaki görüntüsüyle olumlu sinyaller verdi.

Kaynak: İHA

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