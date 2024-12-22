Göztepe'den Güzel Veda!

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, seneyi güzel bir galibiyetle sonlandırdıklarını söyleyerek, "Bugün gerçekten güçlü bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar iyi bir performans sergiledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının disiplinli bir şekilde ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Stoilov, "İyi bir maç ve sonuçla seneyi sonuçlandırdık. Takımım organize oldu. Disiplinli bir şekilde oynadık, oyuncularımız ne istediysek yaptı. Skor 2-0'a geldi, daha da iştahlıydık ve gol çabalarımız sürdü. Kabul ediyorum sakatlıklarla ilgili problem çok. Ancak oynayan oyuncularımız, sonradan girenler hırslı şekilde oynadılar. Bu bizim adımıza çok önemli. Göztepe olarak saha içi ve dışında iyi bir aileyiz. Bunu sürdürürsek tüm zorlukların üzerinden gelebiliriz. Aile olarak ekstra güç oluşturuyoruz. Şunu bilmeliyiz sezon bizim için bitmedi. Sezonun geri kalanı için çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Oyuna dahil olan her oyuncunun sahada her şeyini verdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Oyuncularımızın arzusu benim de rotasyon yapmam için öz güvenimi yüksek tutuyor. Çok genç ve iştahlı, hırslı grubumuz var. Örneğin İsmail ve Nilsen gibi tecrübeli oyuncularımız da takımı bir arada tutuyor. İyi bir takımız. Aslında deplasmanda kötü değiliz. Sonuçta 3 beraberlik ve 1 galibiyetimiz var. Ligde bütün takımlar bütün takımları yenebilir. Ama deplasmanda daha başarılı olmak adına mantalite üzerine çalışabiliriz. Mutlaka istikrara ihtiyacımız var. Transferde ise santrfor bölgesine ihtiyacımız var. Şu an tek santrforumuz sahada oynuyor. Fofana ve Kubilay toparlanma sürecinde. Juan'ın sakatlığı var, Solet'in sakatlığı var. Önemli eksiklerimiz var. Ön bölgeye takviye yapmalıyız. Ben 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor. Avrupa hedefini ben koydum, bu takımım çok yüksek hedeflere ulaşacağına inanıyorum, taraftarın atmosferine inanıyorum. Buna ulaşmak için her şeyimizi vereceğiz ama bu olur olmaz kimse garanti veremez." - İZMİR