Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki futbolcusu İzzet Furkan Malak'ın İsveç temsilcisi IFK Haninge'e kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İzzet Furkan Malak, 5 Ocak 2026 tarihine kadar IFK Haninge takımına kiralanmıştır. Başarılar Furkan." ifadelerine yer verildi.
Göztepe'den İzzet Furkan Malak Kiraladı
