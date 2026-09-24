Göztepe'den kiralanan Boujila, Muğlaspor'da son 4 maçta yedek kadroya alınmadı - Son Dakika
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Göztepe'den kiralanan Boujila, Muğlaspor'da son 4 maçta yedek kadroya alınmadı

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Göztepe\'den kiralanan Boujila, Muğlaspor\'da son 4 maçta yedek kadroya alınmadı
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Trendyol 1'inci Lig'de 6 haftada 11 puan toplayan Muğlaspor'da Göztepe'den kiralanan Salem Boujila, beklentileri karşılayamadı. İlk 3 maçta forma giyen 19 yaşındaki golcü, ardından yedek kulübesine çekildi ve son 4 maçta yedek kadroya dahi alınmadı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya üst sıralar için umutlu giren Muğlaspor'da sezon başında Göztepe'den büyük umutlarla kiralanan golcü Salem Boujila şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon başında Süper Lig'de ilk haftalarda Göztepe A takım kadrosunda yer alıp 4 maçta da forma giyen, ardından U19 Takımı'na giderek 21 maçta 17 kez ağları sarsan Boujila, sezon başında gelişimi için Muğlaspor'a kiralandı.

Göztepe U19 Takımı ile gösterdiği müthiş performansın ardından sarı-kırmızılıların UEFA Gençlik Ligi'ne gitmesinde büyük pay sahibi olan Tunus asıllı Finlandiyalı golcü, tecrübe kazanması için kiralandığı Muğlaspor'da forma şansı bulmakta zorlandı. İlk 3 maçta yeli-beyazlı formayı terleten 19 yaşındaki forvet daha sonra yedek kulübesine çekildi. Oyuncu son 4 maçta ise yedek kadroya dahi alınmadı.

Kaynak: DHA
TrendyolSalemSporSon Dakika

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