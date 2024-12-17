Göztepe\'den Stoilov: Desteğinize ihtiyacımız var

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, yaptığı yazılı açıklamada zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklamada bulundu. Bu hafta kendilerini bekleyen iki önemli maç olduğunu vurgulayan Bulgar çalıştırıcı, "İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde, stadımızda oynayacağımız çok kritik bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Emin olun, oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten sakatlık açıklaması

Son dönemde birçok oyuncusunu sakatlığa kurban eden Göztepe, bu oyuncuları hakkında da bir duyuru yaptı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Taha Altıkardeş'in, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ göz çukuru kenarında kırık tespit edilmiştir. Ödeminin azalmasının ardından tekrar gerekli kontroller yapılacak ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecektir. Aynı müsabakanın ardından, Futbol A Takım oyuncularımızdan Juan'ın sağ uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sakatlıkları bulunan diğer oyuncularımız David Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in tedavileri ise planlandığı şekilde devam etmektedir" sözlerine yer verildi. - İZMİR