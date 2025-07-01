Göztepe'den Tarihi Transfer: İlk Ürdünlü Futbolcu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği İbrahim Sabra, Süper Lig tarihinde forma giyecek ilk Ürdünlü futbolcu olacak.

Süper Lig'de bu sezona kadar yaklaşık 140 ülkeden futbolcu forma şansı buldu. Göztepe'nin yeni oyuncularından 19 yaşındaki Sabra, Türkiye'de Ürdün'ü ilk kez temsil edecek.

Yeni sezona kadar 107 farklı yabancı oyuncunun forma giydiği Göztepe'de Süper Lig'de 77, 1. Lig'de 28 ve amatörde de 1 yabancı futbolcu oynadı.

Kulüp geçmişinde 45 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de şimdiye kadar en çok Brezilyalı oyuncular mücadele etti. Sabra'nın transferiyle Ürdünlü bir futbolcu Göztepe'de ilk kez forma giyecek.

Brezilyalı Allan Godoi ile Janderson de Carvalho Costa'yı da kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte, bu sezona kadar 17 Brezilyalı, 7 Fransız futbolcunun yanı sıra Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den 5, Fildişi Sahili'nden 4, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Kamerun, Polonya ve Portekiz'den 3, Arjantin, Avusturya, Danimarka, İngiltere, İsveç, İtalya, Macaristan, Mali, Slovenya'dan 2, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Japonya, Kongo, Kosta Rika, Liberya, Kuzey Makedonya, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Sırbistan, Slovakya, Surinam, Tanzanya, Togo, Venezuela ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu oynadı.

İlk yabancı Nielsen

İlk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'te Danimarkalı John Nielsen'in yer aldığı İzmir ekibinde, Süper Lig'de ve 1. Lig'de 102 maça çıkan Adis Jahovic kulüp tarihinde, 96 müsabakada forma giyen Andre Castro ise Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekibin amatörde mücadele ettiği 2007-2008'de ise Brezilyalı golcü Sergio Oliviera Göztepe forması giydi.

Göztepe'nin yabancıları

Göztepe formasıyla mücadele eden yabancı oyuncular içinde en az 50 maça çıkan isimler şöyle:

Futbolcu Ülke Maç Gol Adis Jahovic Kuzey Makedonya 102 46 David Tijanic Slovenya 99 14 Andre Castro Portekiz 96 8 Beto Portekiz 93 - Christian Titi Brezilya 82 1 Lamine Gassama Senegal 74 0 Cherif Ndiaye Senegal 69 20 Jean Jacques Gosso Fildişi Sahili 64 1 Leo Schwechlen Fransa 64 1 Dino Arslanagic Bosna Hersek 63 3 Mateusz Lis Polonya 63 - Obinna Nwobodo Nijerya 60 - Andre Poko Gabon 57 2 Kenneth Mamah Nijerya 54 10 Celso Borges Kosta Rika 53 2 Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53 4 Cameron Jerome İngiltere 50 8 Wallace Reis Silva Brezilya 50 2

Kaynak: AA