Göztepe'den Transfer Atağı

Norwich City altyapısından yetişen, ardından İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımda forma şansı bulmayı başardı. Chelsea'nin ardından Sheffield United'a geçen Alex Matos, geçen sezon Championship'te 8 müsabakaya çıktı. Sheffield United formasını 323 dakika giyen İngiliz futbolcu, kariyerinde toplam 76 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı. Matos'un gelişiyle birlikte Sport Republic şirketinin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i ise yüksek ihtimalle satacağı kaydedildi.
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