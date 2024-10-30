Göztepe Deplasmanda Kazanmak İstiyor

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'u 2-1 yenip çıkışa geçen Göztepe, deplasmanda kazanamama hasretine son vermek istiyor. Cuma günü 11'inci haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar kazanıp hem seri yakalamak hem de gurbetteki ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Bu sezon dış sahada çıktığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise rakiplerine geçit vermedi. Göztepe, Süper Lig'de şu ana kadar deplasmanda Antalyaspor, Alanyaspor, Samsunspor ve Eyüpspor'la karşı karşıya geldi.

Ligin ilk haftasında Antalyaspor'la golsüz berabere kalan İzmir ekibi 3'üncü hafta maçında Alanyaspor'la da yenişemedi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, Samsunspor deplasmanında ise dramatik bir mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında son 20 dakikaya 3-1 önde giren Göz-Göz, üst üste yediği gollerin ardından sahadan 4-3 yenik ayrıldı. Son deplasman maçını İstanbul'da Eyüpspor'la oynayan Göztepe bir kez daha şeytanın bacağını kıramadı ve mücadele 1-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile sona erdi.